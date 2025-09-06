Γιατί σβήνουμε κεράκια την ημέρα των γενεθλίων μας: Η παράδοση που έρχεται από την Αρχαία Ελλάδα (vid)

Το σβήσιμο των κεριών στα γενέθλια είναι έθιμο που ακολουθούμε όλοι, αλλά λίγοι ξέρουμε από πού ξεκίνησε. Και αυτό έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και συνδέεται με τη Θεά Άρτεμις.

Η συνήθεια να ανάβουμε και να σβήνουμε κεράκια στα γενέθλιά μας έχει ρίζες που φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να προσφέρουν στρογγυλά ψωμιά στη θεά Άρτεμη, τη θεά της σελήνης, των αγρών και του κυνηγιού. Τα στόλιζαν με φλόγες που μιμούνταν το φως του φεγγαριού και προσεύχονταν για καλή τύχη και προστασία.

Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν την παράδοση και τη συνέχισαν σε τελετές και ιδιωτικούς εορτασμούς, όπως γενέθλια αριστοκρατών. Στον Μεσαίωνα, ειδικά στη Γερμανία, πίστευαν ότι τα παιδιά ήταν ευάλωτα σε κακά πνεύματα την ημέρα των γενεθλίων τους. Έτσι, άναβαν κεράκια για προστασία, ενώ ο καπνός από το σβήσιμο θεωρούσαν ότι μετέφερε τις ευχές στον ουρανό.

Η επιστροφή των γενεθλίων στη Δύση και η εξάπλωση στην Αμερική

Αν και οι πρώτοι χριστιανοί απέρριπταν τα γενέθλια ως παγανιστικά, από τον 17ο αιώνα και μετά η συνήθεια άρχισε να επιστρέφει. Σε πλούσιες οικογένειες σε Γερμανία και Ελβετία, οι τούρτες με κεράκια έγιναν ξανά δημοφιλείς. Ο ποιητής Γκαίτε μάλιστα ήταν από τους πρώτους που κατέγραψε μια τέτοια γιορτή στα 52α γενέθλιά του.

Τον 19ο αιώνα, Γερμανοί μετανάστες μετέφεραν το έθιμο στις ΗΠΑ. Αρχικά, τα κεράκια τα έσβηναν οι καλεσμένοι, αλλά γύρω στο 1909 καθιερώθηκε να το κάνει ο ίδιος ο εορτάζων. Από τότε, το σβήσιμο των κεριών έγινε αναπόσπαστο κομμάτι κάθε γενεθλίων.

Ο Μίκι Μάους και η παγκόσμια διάδοση

Η συνήθεια έγινε ακόμα πιο διάσημη χάρη στον κινηματογράφο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 1931, η ταινία της Disney «The Birthday Party» με τον Μίκι Μάους παρουσίασε την παράδοση και την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, από την Αρχαία Ελλάδα «ταξίδεψε» αυτό το έθιμο και μέσω διαφόρων παραλλαγών και γενεών κατάφερε να επιβιώσει και να το εορτάζουμε έως και στις μέρες μας.

