Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές

Οι αστυνομικοί - συνεργοί, τα βαποράκια της πολεμικής αεροπορίας, οι... ταπεινωμένοι φυλακόβιοι και οι «μαϊμούδες» που τους έπιασαν.

Δύο αστυνομικοί από την Αθήνα έβγαλαν τις στολές, μπήκαν στις πιάτσες των ναρκωτικών της Κρήτης και "έσπασαν" την ομερτά ετών αποκαλύπτοντας την «Καμόρα» του νησιού που έλεγχε ναρκωτικά, όπλα, άπλωνε χέρι σε περιουσία της εκκλησίας, μιλούσε απευθείας με πολιτικούς, "κανόνιζε δουλειές με φουσκωτούς", είχε "σούζα αστυνομικούς", μοίραζε πτυχία πανεπιστημίων και έδινε εντολές για συμβόλαια θανάτου και βόμβες.

Η μαφία που είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε Χανιά και Ρέθυμνο αποτελούνταν από 93 πρόσωπα, 15 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές της χώρας. Χείρα βοήθειας στο κύκλωμα έδιναν δύο μέλη της πολεμικής αεροπορίας κι ένας αστυνομικός ενώ ερευνάται ο ρόλος ακόμη τριών.

