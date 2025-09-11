Rock Hard Greece Festival: Πότε και που θα δείτε τα συγκροτήματα του διημέρου event

Η Τεχνόπολη, που παραδοσιακά αποτελεί έναν ξεχωριστό και εξαιρετικό χώρο, θα φιλοξενήσει το πρώτο ever Rock Hard Greece Festival στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά του το Rock Hard Greece για την 20η επέτειό του επέλεξε να κάνει κάτι το μοναδικό, διοργανώνοντας ένα διήμερο μέταλ φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2025. Δύο μέρες γεμάτες μέταλ αλλά και μπάντες που είτε με αυτή τη μορφή που θα εμφανιστούν θα έχουν να το κάνουν πολύ καιρό ή θα το κάνουν για πρώτη φορά!

Το πρόγραμμα έχει ήδη γίνει (καιρό τώρα) γνωστό όμως έχει την αξία του να δούμε και πάλι το line up αλλά και τις ώρες...



