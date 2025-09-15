Desktop PC για gaming, streaming και δουλειά: Οι top επιλογές

Ο σταθερός υπολογιστής προσφέρει κορυφαία σχέση τιμής/απόδοσης.

Όσο κι αν βελτιωθούν τα laptops, το desktop PC ποτέ δεν θα πάψει να είναι επίκαιρο. Με επιδόσεις που κανένα φορητό σύστημα δεν πρόκειται να πιάσει ποτέ, όντας έτσι ιδανικό για όσους… δεν αστειεύονται – είτε πρόκειται για gaming σε υψηλή ανάλυση, είτε για streaming, είτε για εργασία.

Για να στο αποδείξουμε, έχουμε συγκεντρώσει τις καλύτερες επιλογές desktop για κάθε περίπτωση. Τι λες, πάμε να τις δούμε;

Gaming

Turbo-X Erebus E6556T (Ryzen 5600/16 GB/512 GB/RX 6500 XT)

Με άριστη σχέση τιμής/απόδοσης, το Erebus E6556T είναι τέλεια λύση για όποιον αναζητά σύστημα για να απολαύσει τα αγαπημένα του PC games. Βασίζεται σε λύσεις της AMD σε επεξεργαστή και γραφικά με την Radeon RX 6500 XT να διαθέτει αρχιτεκτονική RDNA 2 και 4 GB GRRD6 για σούπερ επιδόσεις. Η motherboard A520M DS3H V2 της Gigabyte θα σου αφήσει την πόρτα ορθάνοιχτη για αναβαθμίσεις στο μέλλον ενώ στο πακέτο περιλαμβάνεται και Wi-Fi/Bluetooth USB adapter.

Turbo-X GenX Elite Shark X (Ryzen 9 9950X3D/96 GB/2 TB/RTX 5090)

Να στο θέσουμε ως εξής: αν τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα για ‘σένα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις καλύτερο gaming desktop στην αγορά. Ένα πραγματικό τέρας επιδόσεων, το GenX Elite Shark X έρχεται με τη ναυαρχίδα της AMD, τον Ryzen 9 9950X3D με τους 16 πυρήνες. Αυτός πλαισιώνεται από 96 GB (!) DDR5-6600 RAM και την ασυναγώνιστη NVIDIA GeForce RTX 5090 με 32 GB GDDR7. Σε αυτά πρόσθεσε τροφοδοτικό 1200 W και υδρόψυξη και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει τέλεια το σύστημα.

Turbo-X Powered by Corsair iCUE 480T (Ryzen 5 8600G/16 GB/1 TB/RTX 4060 Ti)

Ένα εξαιρετικά προσεγμένο gaming PC, το συγκεκριμένο βασίζεται στο λογισμικό Corsair iCUE, δίνοντάς σου τον πλήρη έλεγχο κάθε λειτουργίας – από τον φωτισμό μέχρι τους ανεμιστήρες. Στηρίζεται σε μία MSI PRO B650M-P η οποία μεταξύ άλλων προσφέρει και δικτύωση Ethernet 2.5 Gb για κορυφαίες συνδέσεις (υπάρχει και Wi-Fi). Η Corsair υπογράφει RAM και SSD ενώ έχει βάλει το χέρι της και στην ψύξη του συστήματος με την υδρόψυξη κλειστού βρόγχου AIO.

Streaming

Turbo-X Origin Ultra 235 (Core Ultra 5 235/16 GB/512 GB/ Arc B580)

Το Origin Ultra 235 συνιστά την έξυπνη επιλογή. Με καλοσχεδιασμένο αλλά στιβαρό σχεδιασμό, θα βρει τη θέση του στον χώρο σου χαρίζοντάς σου σπουδαίες επιδόσεις. Διαθέτει Core Ultra 5 235 με 10 πυρήνες, 16 GB μνήμης DDR5 στα 4800 MHz και δίσκο PCIe NVMe M.2 SSD χωρητικότητας 512 GB. Στα γραφικά παιχνίδι κάνει η ενσωματωμένη Intel Arc B580 ενώ το Wi-Fi 6E εγγυάται ταχύτατες συνδέσεις στο internet.

Turbo-X Nemesis N5080 (Core Ultra 7 265K/64 GB/1 TB/RTX 5080)

Για τον streamer που τα θέλει όλα, το Nemesis N5080 δηλώνει παρόν και υπόσχεται επιδόσεις δίχως προηγούμενο. Ο Core Ultra 7 265K διαθέτει NPU, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείς την AI για τα streams σου, με τα 64 GB μνήμης RAM να φτάνουν και να περισσεύουν για να κάνεις τα πάντα χωρίς καμία καθυστέρηση. Όσο για τα γραφικά, η GeForce RTX 5080 με τα 16 GB μνήμης GDDR7 θα σου χαρίσει επιδόσεις θα σε κάνουν να μην πιστεύεις στα μάτια σου – όλα αυτά σε ένα στιβαρό tower με άριστο προφίλ ψύξης.

Turbo-X Erebus Ultra 245K (Core Ultra 5 245K/32 GB/1 TB/RTX 4070 Super)

Ποιος είπε ότι πρέπει να μείνεις πανί με πανί για να streamάρεις στο κοινό σου; Το Erebus Ultra 245K αποτελεί μία value for money επιλογή που όχι απλά θα σε καλύψει πλήρως, αλλά θα σου επιτρέψει να παίζεις, να streamάρεις και να εργάζεσαι με κορυφαίες επιδόσεις και στο μέλλον. Γι’ αυτό φροντίζουν η motherboard που βασίζεται στο chipset Z890, ο Core Ultra 5 245K με τους 14 πυρήνες του, τα 32 GB DDR5-5600 και η κάρτα GeForce RTX 4070 Super με αρχιτεκτονική Ada Lovelace, Ray Tracing, DLSS 3 και 12 GB μνήμης GDDR6.

Δουλειά

Apple iMac 24 (M4/16 GB/256 GB)

Με όπλο το απαράμιλλο στυλ, ο iMac θα μετατραπεί στην ατραξιόν κάθε γραφείου. Το design του είναι τόσο αέρινο και κομψό, που οι 24 ίντσες του περνούν εντελώς απαρατήρητες. Το M4 chip κάνει τα πάντα πιο γρήγορα με την οθόνη Retina να χαρίζει σπουδαίες εικόνες. Η κάμερα Center Stage 12 MP είναι τέλεια για τηλεδιασκέψεις ενώ το Apple Silicon κάνει τα αγαπημένα σου apps και προγράμματα να «πετάνε» στο macOS – κι αν έχεις iPhone ή iPad, ετοιμάσου για την πιο ολοκληρωμένη τεχνολογική εμπειρία που είχες ποτέ.

Dell MT Precision 3680 (Core i7-14700/32 GB/1 TB/RTX 2000)

Αν η μέρα σου στο γραφείο περιλαμβάνει απαιτητικές εργασίες, από 3D modelling και rendering, μέχρι την εκτέλεση simulations, machine learning training και ανάλυση δεδομένων, τότε η Dell σου έχει το τέλειο desktop PC. Σχεδιασμένος για υψηλή απόδοση, με έναν πανίσχυρο επεξεργαστή, άπλετη RAM, δυνατή κάρτα γραφικών και σπουδαίες δυνατότητες αναβάθμισης, ο εν λόγω υπολογιστής εστιάζει εκεί που πρέπει και θα γίνει σε χρόνο μηδέν ο καλύτερος συνεργάτης που είχες ποτέ.

HP 27-cs1000nv (Core Ultra 7 256V/16 GB/1 TB/Arc 140V)

Ένα all-in-one σύστημα που θα βρει τη θέση του στο γραφείο σου χωρίς να δεσμεύσει όλο τον χώρο, το HP 27-cs1000nv θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο όσο απαιτητική κι αν είναι η καθημερινότητά σου. Ενσωματώνει τεχνολογία Intel AI Boost για ταχύτατη χρήση εφαρμογών AI, τη στιγμή που η οθόνη IPS των 27 ιντσών είναι τέλεια όχι μόνο για εργασία αλλά και για streaming χάρη στις χαμηλές εκπομπές μπλε ακτινοβολίας και τα ζωηρά της χρώματα. Το μοντέρνο look ολοκληρώνεται με ποντίκι και πληκτρολόγιο στο ίδιο φινίρισμα.