Τραγωδία στη Λισαβόνα: Τι είναι το διάσημο τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί

Η γραμμή τελεφερίκ της Λισαβόνας είναι ένα εθνικό μνημείο που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στους δρόμους της Λισαβόνας.

Μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι το βαγόνι φαινόταν εκτός ελέγχου καθώς κατέβαινε με ταχύτητα λίγο μετά τις 6 μ.μ (τοπική ώρα) κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής την Τετάρτη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr