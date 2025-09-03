Αυστηροποιεί τους κανόνες του YouTube Premium Family Pack η Google, κόβεται η πρόσβαση σε τρίτους

Κόβονται οι προσβάσεις σε όσους δεν ανήκουν στην οικογένεια

Το YouTube εντείνει την επιβολή του κανόνα «μία οικία» για το πρόγραμμα Premium Family, προειδοποιώντας μέλη ότι η πρόσβασή τους θα διακοπεί αν δεν βρεθούν στην ίδια φυσική διεύθυνση με τον διαχειριστή οικογένειας μέσα σε 14 ημέρες. Το πρόγραμμα κοστίζει 23 δολάρια το μήνα και υποστηρίζει έως πέντε μέλη, αλλά όλοι πρέπει να ζουν κάτω από την ίδια στέγη σύμφωνα με την πολιτική. Πρόσφατα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο «Η συνδρομή σας στο YouTube Premium οικογενειακό πακέτο θα διακοπεί» υποδεικνύουν μια αλλαγή στην πιο αυστηρή εφαρμογή του κανόνα, ενώ στο παρελθόν γινόταν πιο χαλαρή επιβολή.

Όσα μέλη επισημαίνονται, διατηρούν τη θέση τους στην οικογένεια, αλλά χάνουν τα προνόμια του Premium (όπως παρακολούθηση χωρίς διαφημίσεις, αναπαραγωγή στο παρασκήνιο, λήψεις, Music Premium) αν δεν επαληθεύσουν την εγκυρότητα της διεύθυνσής τους μέσω της υποστήριξης της Google μέσα σε 14 ημέρες. To YouTube πραγματοποιεί ήδη ηλεκτρονικό έλεγχο κατά προσέγγιση κάθε 30 ημέρες για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα μέλη βρίσκονται στη διεύθυνση του διαχειριστή οικογένειας, αλλά πλέον η διαδικασία αυτή γίνεται πιο ενεργή.

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση στη βιομηχανία να περιορίζεται η κοινοποίηση λογαριασμών, όπως έγινε με τo Netflix που μετά την επιβολή αυστηρών κανόνων για τα password-sharing είδε σημαντική αύξηση συνδρομητών. Για χρόνια, πολλοί χρήστες μοιράζονταν το Premium Family σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες χωρίς προβλήματα, αλλά οι αυστηρότεροι έλεγχοι ενδέχεται να οδηγήσουν τα μέλη που δεν ανήκουν στην ίδια οικία σε ατομικά πακέτα, περιορίζοντας την κατάχρηση και τα προβλήματα υποστήριξης που προέκυπταν από χρήση εκτός πολιτικής.

To YouTube χρησιμοποιεί «διάφορα σήματα», όπως ενδείξεις IP και τοποθεσίας, για να εντοπίζει την εγκυρότητα, ενώ τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με την υποστήριξη για να επιβεβαιώσουν ότι πράγματι διαμένουν στην ίδια διεύθυνση και να διατηρήσουν την πρόσβασή τους. Η πολιτική περί ίδιας οικίας και ο μηνιαίος έλεγχος παραμένουν οι ίδιοι, απλώς η επιβολή γίνεται πιο ενεργή.

Προβλέπεται σταδιακή επέκταση της αυστηρότητας, με κάποιους χρήστες να λαμβάνουν ήδη προειδοποιήσεις και άλλους όχι ακόμα, με την προοπτική να γίνει πιο ευρεία στο μέλλον. Αν τα μέλη του Premium Family βρίσκονται σε διαφορετικά σπίτια, καλό είναι να προετοιμαστούν για αιτήματα επαλήθευσης ή να μεταβούν σε ατομικά ή φοιτητικά προγράμματα. Για όσους συμμορφώνονται, δεν αλλάζει κάτι, αρκεί να χρησιμοποιούν σταθερά τη δηλωμένη οικιακή διεύθυνση και τις συσκευές τους.