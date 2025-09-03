Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

Μέσα σε λίγες μέρες, ένα ασυνήθιστο προϊόν αυτοάμυνας - το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ» - εξαντλήθηκε πλήρως σε πολλά καταστήματα.

Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι γνωρίζαμε το σπρέι πιπεριού, το οποίο αρκετές γυναίκες χρησιμοποιούν για αυτοάμυνα.

Εσχάτως ωστόσο στο προσκήνιο ήρθε το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ», έπειτα από τη δολοφονία μιας μαθήτριας στην Ολλανδία.

Από την θανατηφόρα επίθεση σε μια 17χρονη μαθήτρια στα μέσα Αυγούστου, ένα νέο κύμα αβεβαιότητας έχει σαρώσει την Ολλανδία. Το έγκλημα, κατά το οποίο η έφηβη κυνηγήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν 22χρονο στο δρόμο για το σπίτι της, προκάλεσε διαμαρτυρίες, θλίψη και επέφερε μια εκπληκτική όσο και απρόσμενη τάση: Μέσα σε λίγες μέρες, ένα ασυνήθιστο προϊόν αυτοάμυνας - το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ» - εξαντλήθηκε πλήρως σε πολλά καταστήματα.

