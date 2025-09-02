Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα: Νέα αποκαλυπτική μελέτη

Ερευνητές διεξήγαγαν μια ποιοτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 164 μαθητές γυμνασίου ηλικίας 12 έως 16 ετών από αστικές και αγροτικές περιοχές στην Ισπανία.

Την κοινωνική διάσταση της χρήσης της πλατφόρμας ερωτικού περιεχομένου Onlyfans αποτυπώνει μια νέα μελέτη στην Ισπανία, η οποία μπορεί να διεξήχθη σε στενό κύκλο συμμετεχόντων, ωστόσο τα αποτελέσματά της εν πολλοίς αποτελούν δείγμα γραφής.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sexuality & Culture διαπίστωσε ότι πολλοί έφηβοι στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι μόλις 12 ετών, όχι μόνο γνωρίζουν το OnlyFans, αλλά το θεωρούν και έναν βιώσιμο και ακόμη και παραγωγικό τρόπο για να βγάλουν χρήματα.

