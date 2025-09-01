Θρήνος για τη Ζόζεφιν: Πνίγηκε στο Πόρτο Ράφτη η γιαγιά της

Η Ζόζεφιν διατηρούσε μία πολύ στενή σχέση με τη γιαγιά της. Συγκλονισμένη η τραγουδίστρια από τον απώλειά της..

Θρήνος για τη δημοφιλή τραγουδίστρια Ζόζεφιν, καθώς όπως έκανε γνωστό το togegonos.gr, η γιαγιά της έχασε -την Κυριακή (31/8)- τη ζωή της από πνιγμό στο Πόρτο Ράφτη, σε παραλία της Βραυρώνας.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως η γυναίκα, ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου για πάνω από 20 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν την ηλικιωμένη που δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

