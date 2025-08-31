Βασιλίσσης Όλγας: Οι κυκλοφοριακές αλλαγές που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας

Πώς θα γίνεται η κίνηση των οχημάτων, τι λένε οι συγκοινωνιολόγοι για τα νέα δεδομένα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ηκαλοκαιρινή «εκεχειρία» ανάμεσα σε κυβέρνηση και Δήμο Αθηναίων λόγω της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έληξε και εισερχόμαστε σε ένα... πολεμικό φθινόπωρο. Με κοινή ανακοίνωσή τους τρία υπουργεία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο για επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για παράνομη απόφαση εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων.

Απαντώντας η δημοτική αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει πίσω και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί «να υπερασπιστεί τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών».

