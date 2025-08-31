Η Λούσι «ζωντάνεψε»: Ψηφιακή αναπαράσταση του προσώπου της πιο διάσημης προγόνου του ανθρώπου (vid)

Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση έδωσε πρόσωπο στη Λούσι, τον πιο διάσημο προανθρώπινο σκελετό που ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 1975, προσφέροντας μια μοναδική ματιά σε τρία εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης εξέλιξης.

«Βλέποντας το πρόσωπο της Λούσι είναι σαν να ρίχνεις μια ματιά σε μια γέφυρα προς το μακρινό παρελθόν, προσφέροντας μια οπτική σύνδεση με την ανθρώπινη εξέλιξη», δήλωσε ο Σίσερο Μορέις, πρωτοπόρος στις εγκληματολογικές αναπαραστάσεις προσώπων, στην Telegraph.

Η Λούσι ανακαλύφθηκε το 1975 στην Αιθιοπία από τον Αμερικανό παλαιοντολόγο Ντόναλντ Τζοχάνσον. Ο σκελετός της, μήκους 1,07 μέτρων, ανήκε σε θηλυκό άτομο του είδους Australopithecus afarensis και απέδειξε ότι οι πρόγονοι του ανθρώπου περπατούσαν όρθιοι ήδη πριν από τρία εκατομμύρια χρόνια. Το όνομά της προήλθε από το τραγούδι των Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds».

Τρισδιάστατη αναπαράσταση με επιστημονική ακρίβεια

Η ομάδα του Μορέις χρησιμοποίησε σαρώσεις από τα κρανιακά απομεινάρια της Λούσι σε συνδυασμό με δεδομένα για τους μαλακούς ιστούς των χιμπατζήδων, των οποίων ο εγκέφαλος έχει παρόμοιο μέγεθος με εκείνον των Australopithecus afarensis. Η τεχνική αυτή προσέφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, μια «ανατομικά συνεπή αναπαράσταση» του προσώπου της.

Το τελικό αποτέλεσμα, που δημοσιεύτηκε και στη σελίδα του στο Facebook, δείχνει μια μορφή με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πίθηκο, με τριχωτό σώμα, πιο επίπεδο πρόσωπο και λιγότερο προεξέχουσα σιαγόνα: «Έχει λιγότερο έντονο μετωπιαίο τόξο από τους χιμπατζήδες, αλλά παραμένει διαφορετικό από τον σύγχρονο άνθρωπο», τόνισε ο Μορέις, εξηγώντας πως η ομάδα περιορίστηκε από τα αποσπασματικά κρανιακά ευρήματα.

Διπλός τρόπος ζωής πριν 3 εκατ. χρόνια

Η σκελετική κατασκευή της Λούσι φανερώνει έναν διπλό τρόπο ζωής: το άνω μέρος του σώματος θύμιζε περισσότερο πίθηκο, προσαρμοσμένο για σκαρφάλωμα, ενώ το κάτω μέρος διέθετε τα χαρακτηριστικά που επέτρεπαν το περπάτημα στα δύο πόδια. Παρά το μικρό μέγεθος του εγκεφάλου, το εύρημα κατέρριψε τη θεωρία ότι η όρθια βάδιση απαιτούσε μεγαλύτερη εγκεφαλική ικανότητα.

Ο Μορέις υπογράμμισε: «Η ένωση επιστήμης και τέχνης δίνει τη δυνατότητα να φανταστούμε πώς έμοιαζαν οι πρόγονοί μας πριν από 3,2 εκατομμύρια χρόνια, εμπλουτίζοντας τόσο την επιστημονική όσο και τη δημόσια κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης. Είναι μια αντανάκλαση της τεχνολογικής προόδου που κάνει ένα εξαφανισμένο ον απτό».

Η Λούσι δεν είναι η πρώτη μορφή που αναβίωσε ψηφιακά ο Βραζιλιάνος ειδικός. Στο παρελθόν έχει αναπαραστήσει ιστορικές και μυθικές φιγούρες όπως ο Τουταγχαμών αλλά και ο Άη Βασίλης, αποδεικνύοντας την ευρύτητα εφαρμογών αυτής της μεθόδου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ