Η Xiaomi παρουσίασε IPS monitor ανάλυσης 1080p και ρυθμού 144Hz, με τιμή μόλις 65 δολάρια!

Μία ακόμη σημαντική προσθήκη στη γκάμα προϊόντων της Xiaomi

Η Xiaomi ανακοινώσε πρόσφατα μια εντυπωσιακή νέα IPS οθόνη υπολογιστή με ανάλυση 1080p και ρυθμό ανανέωσης 1440Hz, σχεδιασμένη να προσφέρει κορυφαία απόδοση ειδικά για gamers.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της είναι η εξαιρετική χρωματική ακρίβεια σε αυτή την εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, καθώς κοστίζει μόλις 65 δολάρια, κάτι που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά προσιτών οθονών υψηλών επιδόσεων.

Η τεχνολογία IPS προσφέρει ευρείες γωνίες θέασης και ζωντανά χρώματα, ενώ ο εξαιρετικά υψηλός ρυθμός ανανέωσης των 1440Hz εξασφαλίζει ομαλή προβολή σε απαιτητικά παιχνίδια, μειώνοντας δραματικά το motion blur και το tearing.

Η οθόνη απευθύνεται σε όσους αναζητούν άριστα χρώματα και κορυφαία ταχύτητα χωρίς να ξοδέψουν πολλά, καθιστώντας τη Xiaomi μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή στην κατηγορία value-for-money, ιδίως για όσους ασχολούνται με gaming ή απαιτητικές εφαρμογές γραφικών.