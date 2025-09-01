Το νέο trailer του Ghost of Yotei δείχνει τα όπλα του αποκλειστικού PS5 game

Δείτε τι έρχεται στο νέο videogame Ghost of Yotei

Το νέο trailer του Ghost of Yōtei από τη Sucker Punch Productions παρουσιάζει δυναμικά τη σημαντική προσθήκη πυροβόλων όπλων στη σειρά, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που προσεγγίζεται η μάχη στο παιχνίδι. Η πρωταγωνίστρια Atsu φαίνεται να χειρίζεται ένα πιστόλι αλλά και μουσκέτο, με εντυπωσιακές κινήσεις που συνδυάζουν τη δύναμη των πυροβόλων με τις παραδοσιακές πολεμικές τεχνικές, ενώ τα βίαια και ακριβείας χτυπήματα της δίνουν νέο αέρα στη δράση.

Στο trailer, οι αργές κινήσεις κατά τη διάρκεια του reload δημιουργούν μια σχεδόν υπεράνθρωπη αίσθηση, με τους εχθρούς να πέφτουν με έναν και μόνο πυροβολισμό. Παράλληλα, το trailer αναδεικνύει τις ικανότητες της Atsu στα δίδυμα σπαθιά και τη δυνατότητά της να πετάει κατάνα ως προσωρινά όπλα, διευρύνοντας αισθητά τις επιλογές στο πεδίο της μάχης.

Το παιχνίδι διαδραματίζεται στην ιστορική Χοκκάιντο, σε μια περίοδο έντονου κινδύνου και ομορφιάς, με την Atsu να βρίσκεται αντιμέτωπη με πανίσχυρους εχθρούς αλλά και να αναζητά εκδίκηση, εξερευνώντας μια ποικιλία εδαφών και γεωγραφικών στοιχείων που προσφέρουν πλούσιες εμπειρίες. Εκτός από τα όπλα, το trailer δίνει μια πρώτη γεύση της ιστορίας, με την Atsu να ξεκινά έναν τραγικό δρόμο εκδίκησης ενάντια σε όσους την αδίκησαν, αναδεικνύοντας στοιχεία από τον ιαπωνικό μύθο του ονριό, του εκδικητικού φαντάσματος.

H προσθήκη πυρίτιδας και εκρηκτικών στην εποχή του παιχνιδιού επιτρέπει ακόμα περισσότερο δυναμισμό, καθώς τα όπλα και οι τεχνικές της Atsu συνδυάζονται με τον παραδοσιακό χειρισμό κατάνα και τα άλλα όπλα, ενισχύοντας την εμπειρία του χρήστη που καλείται να κατακτήσει βαθιά τις μαχητικές δεξιότητες της ηρωίδας. Το Ghost of Yōtei κυκλοφορεί για το PlayStation 5 στις 2 Οκτωβρίου.