Ο πατέρας που διασχίζει τη θάλασσα κάθε μέρα για να πάει τα παιδιά του στο σχολείο

Στη Μαλαισία, ένας πατέρας ταξιδεύει καθημερινά με βάρκα και μοτοσικλέτα για να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, εξασφαλίζοντας την εκπαίδευσή τους παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Στη Μαλαισία, η εκπαίδευση μπορεί να απαιτεί θυσίες που λίγοι φαντάζονται. Ο Τζαμαλουντίν Μούσα, πατέρας δύο παιδιών, διασχίζει καθημερινά τη θάλασσα για να πάει τα παιδιά του στο σχολείο. Το ταξίδι αυτό το κάνει εδώ και 7 χρόνια.

Η οικογένεια ζει στο νησί Pulau Tioman, στην περιοχή Kampung Salang, όπου τα σχολεία είναι περιορισμένα. Αν επιχειρούσαν να πάνε στο σχολείο από ξηράς, θα χρειάζονταν τέσσερις ώρες, διασχίζοντας δάση και πλαγιές, με τον κίνδυνο να συναντήσουν δηλητηριώδη ή άγρια ζώα.

Η καθημερινή διαδρομή περιλαμβάνει τρία μέσα μεταφοράς: μοτοσικλέτα μέχρι την προβλήτα, βάρκα για να περάσουν τρία χωριά (10-15 λεπτά) και ξανά μοτοσικλέτα για το τελικό ταξίδι προς το σχολείο Sekolah Kebangsaan Tekek. Κάθε πρωί στις 6:30 π.μ., τα δύο παιδιά, ο 11χρονος Άρμιν και η 8χρονη Άιντα Ιζαμπέλα, ξεκινούν το ταξίδι τους, ενώ ο πατέρας επιστρέφει στο τέλος της ημέρας για να τα παραλάβει, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τα παιδιά διαπρέπουν στα μαθήματα και στον αθλητισμό. Ο Τζαμαλουντίν έχει διδάξει στα παιδιά του δεξιότητες πλοήγησης, ώστε να είναι ασφαλή στη θάλασσα. Μάλιστα, θυμάται περιστατικά όπου η μηχανή του σκάφους χάλασε, υποχρεώνοντάς τον να αγοράσει καινούργια, χωρίς να σταματήσει ποτέ την καθημερινή ρουτίνα.

Η ιστορία της οικογένειας Μούσα είναι ένα συγκινητικό παράδειγμα αφοσίωσης και θυσίας για την εκπαίδευση των παιδιών, αποδεικνύοντας ότι οι γονείς μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο για το καλό των παιδιών τους.

