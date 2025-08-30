Σκάνδαλο στο US Open: Ενήλικας άρπαξε δώρο από παιδί, το εξοργιστικό viral βίντεο

Σκάνδαλο στο US Open: Viral βίντεο δείχνει ενήλικα να αρπάζει δώρο από παιδί, προκαλώντας σάλο και έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ένα viral βίντεο από το US Open 2025 έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς καταγράφει έναν ενήλικο άνδρα να αρπάζει δώρο που προοριζόταν για μικρό παιδί. Το περιστατικό συνέβη μετά από αγώνα του Πολωνού τενίστα Kamil Majchrzak, ο οποίος μοίραζε αυτόγραφα και προσωπικά του αντικείμενα στους φιλάθλους.

Η στιγμή που έγινε viral

Στο βίντεο φαίνεται ο Majchrzak να υπογράφει μια μεγάλη μπάλα τένις και να βγάζει το καπέλο του για να το χαρίσει σε νεαρό φίλαθλο. Τη στιγμή που το παιδί ετοιμαζόταν να το πιάσει, ένας ενήλικας θεατής άπλωσε το χέρι του, άρπαξε το καπέλο και το έβαλε στην τσάντα της συνοδού του. Το παιδί έμεινε αποσβολωμένο, ενώ ο άνδρας κάνοντας τον... Κινέζο, τού επέστρεψε μόνο το στυλό.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Το viral βίντεο από το US Open πυροδότησε θύελλα σχολίων στο TikTok και στο Χ.

«Απίστευτη ντροπή να κλέβεις από παιδί», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι ζήτησαν τον αποκλεισμό του άνδρα από μελλοντικές διοργανώσεις. Μερικοί υπέθεσαν ότι ίσως ήταν ο πατέρας του παιδιού, κάτι που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η άμεση αντίδραση του Majchrzak

Ο Πολωνός τενίστας τοποθετήθηκε μέσω Instagram, παραδεχόμενος ότι δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό. «Μου ξέφυγε η στιγμή αυτή, αλλά έχω πολλά περισσότερα να δώσω», έγραψε, ζητώντας βοήθεια για να εντοπιστεί η οικογένεια του παιδιού ώστε να στείλει νέο καπέλο. Λίγο αργότερα ανάρτησε μήνυμα με τη φράση «Όλα καλά τώρα», τονίζοντας πως είναι «εντυπωσιασμένος από τη δύναμη του διαδικτύου».

Η υπόθεση δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο ενός viral σκανδάλου στο US Open. Ξεκίνησε συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά των θεατών και τη σημασία της εμπειρίας για τους μικρούς φιλάθλους. Η γρήγορη αντίδραση του Majchrzak, που έδειξε διάθεση να διορθώσει την κατάσταση, κέρδισε θετικά σχόλια και ενίσχυσε την εικόνα του εκτός γηπέδου.

