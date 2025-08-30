Η φρικτή αλήθεια για τις δύο τουρίστριες που πόζαραν στο «Νύχι» του Τσέρνομπιλ

Για να βγάλουν μια σέλφι ρίσκαραν τις ζωές τους. Κατάφεραν να ζήσουν άραγε;

O τουρισμός σε φρικτά μέρη, που έχουν μείνει στη σκιά της προόδου του σύγχρονου ανθρώπου και ο θάνατος είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς της ύπαρξης τους, είναι κι αυτός αρκετά δημοφιλής.

Το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας του Τσέρνομπιλ, μέχρι και την εποχή που ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, ήταν ένας αρκετά δημοφιλής προορισμός, για τουρίστες που είχαν την περιέργεια να δουν από κοντά τον τόπο που η πυρηνική ενέργεια προκάλεσε βασανιστικό θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr