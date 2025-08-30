Βanksying: Η τοξική τάση στο dating που πρέπει να γνωρίζεις (και σίγουρα να αποφύγεις)

Το λεξικό γνωριμιών δεν σταματά ποτέ να επεκτείνεται.

Κάποια από τα πλέον πιο καθιερωμένα dating trends - όλοι έχουμε το ακούσει (και ίσως βιώσει) είναι το ghosting.

Ξέρεις, αυτή η κατάσταση όταν βγαίνεις με κάποιον (ή απλώς μιλάτε -το οποίο με σύγχρονους όρους συχνά υποκαθιστά το dating με τους παλιούς όρους) εξαφανίζεται εντελώς, διακόπτει κάθε επαφή μαζί σου και εσύ απορείς τι ακριβώς έγινε.

Υπάρχουν και άλλα, λιγότερο γνωστά dating trends, όπως το micromance ή to nano-ship. Ε, κάπου εκεί υπάρχει και banksying.

