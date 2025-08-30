Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πότε και πού θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις (vid)

Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε σήμερα η ΕΜΥ. Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30/8) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Meteo/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Σάββατο (30/8) σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες προοδευτικά και από τα δυτικά θα αυξηθούν. Από τo μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Βόρεια Επτάνησα, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, ενώ τη νύχτα προς Κυριακή 31/08 θα επεκταθούν (με μικρότερη ένταση) στα Κεντρικά Επτάνησα και σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς και της Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας.

Πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν επίσης σε περιοχές της Κεντρικής Στερεάς και της Θεσσαλίας.

