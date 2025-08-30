Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία (vid)

Μία μοναδική στιγμή καταγράφηκε σε γάμο στην Ουκρανία.

Ένας απρόσκλητος καλεσμένος διέκοψε έναν γάμο στην Ουκρανία, δίνοντας στη τελετή μια «παραμυθένια» στιγμή.

Η μοναδική εικόνα που καταγράφηκε σε βίντεο δείχνει την πεταλούδα να πετάει γύρω από τη Yelyzaveta Subachova και τον Mykola Subachov κατά τη διάρκεια του γάμου τους στο Khmelnytskyi.

Η μικρή πεταλούδα προσγειώθηκε πάνω στη γυναίκα και τον άνδρα, και δεν έφευγε από το σημείο, με τους παρευρισκόμενους να αναρωτιούνται αν είναι «σημάδι» για το νεόνυμφο ζευγάρι.

