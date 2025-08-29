Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

Ο επικεφαλής των ανασκαφών Ιτάμαρ Μπέρκο δήλωσε πως για πρώτη φορά υπάρχει «χειροπιαστό» στοιχείο που συνδέει το μνημείο με την περιγραφή των Γραφών.

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως ένα μνημειώδες έργο στην αρχαία Ιερουσαλήμ, το οποίο σύμφωνα με ειδικούς συνδέεται με τη βιβλική «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ», εκεί όπου – όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο – ο Ιησούς θεράπευσε έναν τυφλό ζητιάνο.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν έναν γιγαντιαίο τοίχο–φράγμα, που σηματοδοτούσε το σημείο στο οποίο κατασκευάστηκε η κολυμβήθρα. Οι επιστήμονες της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ χρονολογούν την κατασκευή πριν από 2.800 χρόνια, στην περίοδο του Πρώτου Ναού, όταν βασίλευαν οι Ιωάς και Αμασίας του Ιούδα.

