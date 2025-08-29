Γάζα: Το Ισραήλ κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη ζώνη μάχης - Πάνω από 63.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι

Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας «ζώνη μάχης». Κάποιοι αρνούνται να φύγουν.

Το Ισραήλ κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μάχης» και ανέσυρε τα λείψανα δύο ομήρων την Παρασκευή, καθώς ο στρατός ξεκίνησε τα «αρχικά στάδια» μιας προγραμματισμένης επίθεσης που έχει προκαλέσει διεθνή καταδίκη.

Όπως αναφέρει το Associated Press, καθώς ο στρατός ανακοίνωσε την επανέναρξη των μαχών, αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει αυξηθεί σε 63.025, με 59 νέους θανάτους να έχουν αναφερθεί από νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες.

