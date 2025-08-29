Αντώνης Τρίτσης: Βρέθηκε το αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ στη Λιοσίων - Ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση σε πάρκινγκ στο Δήμο Αθηναίων.

Ηείδηση για ένα ιστορικό εύρημα που εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, μας φέρνει μνήμες από το παρελθόν. Ο λόγος για το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση, το οποίο ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες.

Το γεγονός επισημαίνουν οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, μέσω ανάρτησης στο Facebook κάνοντας λόγο για αμάξι που βρίσκεται σταθμευμένο εδώ και δεκαετίες στο υπόγειο πάρκινγκ της Λιοσίων 22. Μάλιστα, ακόμη και οι πινακίδες του αυτοκινήτου βρίσκονται στη θέση τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr