Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

Το πάρτι που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε φωτιά ανεξέλεγκτων διαστάσεων.

Στη Σαλαμίνα, σε υπό ανέγερση οικοδομή ιδιοκτησίας Επικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού, ξέσπασε η φωτιά η ποια λίγο έλειψε να πάρει δραματικές διαστάσεις.

Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ρίψης πυροτεχνημάτων σε γιορτή που είχε στηθεί στον χώρο.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, καίγοντας περίπου 25 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και προκαλώντας ζημιές σε δύο εγκαταλελειμμένες αποθήκες, σε άγνωστο αριθμό Ι.Χ. οχημάτων καθώς και σε μία βάρκα.

