«Γεύση που θυμίζει βανίλια»: Το διάσημο λικέρ από την Πάτρα που μπήκε στα 10 καλύτερα του κόσμου

Ελληνικό λικέρ μπήκε στη λίστα με τα Top10 του Taste Atlas.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο διάσημος γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, έχει εκθειάσει ελληνικά φαγητά. Τώρα, ήρθε η στιγμή που κάνει ξεχωριστή μνεία και για ελληνικό ποτό, το οποίο τοποθετεί στο Top10 της λίστας του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε λίστα με τα 10 καλύτερα λικέρ του κόσμου, με το Goldwasser της Πολωνίας να κατακτά τη θέση 1.

Στη θέση 6, βρίσκεται η «τεντούρα» ένα παραδοσιακό λικέρ που προέρχεται από την Πάτρα. «Η τεντούρα είναι ένα παραδοσιακό λικέρ που προέρχεται από την Πάτρα. Παρασκευάζεται με την προσθήκη κονιάκ ή ρουμιού με βότανα και μπαχαρικά. Τα πιο συνηθισμένα αρώματα περιλαμβάνουν κανέλα και γαρίφαλο, αλλά οι συνταγές συχνά χρησιμοποιούν επίσης μοσχοκάρυδο και εσπεριδοειδή.

