Ασύλληπτο περιστατικό στην Κίνα: Κοριτσάκι 3 ετών πήγε στο νοσοκομείο περπατώντας με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στην Κίνα όπου ένα κοριτσάκι τριών ετών έφτασε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι, χωρίς ασθενοφόρο, ενώ η μητέρα του απέδωσε το τραύμα σε ατύχημα. Ευτυχώς, η μικρή χειρουργήθηκε και η κατάστασή της είναι σταθερή, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα όταν ένα κοριτσάκι τριών ετών έφτασε στο νοσοκομείο περπατώντας ήρεμα, με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του. Οι γιατροί κατάφεραν να το σώσουν με χειρουργική επέμβαση, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

Το απίστευτο περιστατικό κατεγράφη έξω από το Νοσοκομείο Dongchuan, στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, στις 15 Αυγούστου. Στο βίντεο που έγινε αμέσως viral, ένα κοριτσάκι 3 ετών περπατά κρατώντας το χέρι της μητέρας του, με ένα μαχαίρι περίπου 15 εκατοστών καρφωμένο στο κεφάλι του. Η μικρή φαίνεται να βαδίζει ήρεμα, ενώ το μαχαίρι προεξέχει επικίνδυνα πάνω από το δεξί της αυτί.

Η - όχι και τόσο πειστική - εξήγηση της μητέρας

Η μητέρα του παιδιού δήλωσε αρχικά ότι το περιστατικό συνέβη κατά λάθος τη στιγμή που άλλαζε σεντόνια, όταν το μαχαίρι εκτοξεύτηκε και καρφώθηκε στο κεφάλι της κόρης της.

Ωστόσο, μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου αποκάλυψε αργότερα ότι η ίδια ομολόγησε πως σήκωσε το μαχαίρι για να «τρομάξει» το παιδί, που έκανε σκηνή. Τελικά, κατέληξε να το τραυματίσει σοβαρά.

Η χειρουργική επέμβαση που της έσωσε τη ζωή: Δεν κάλεσε ασθενοφόρο η μητέρα

Η μητέρα προσπάθησε αρχικά να αφαιρέσει μόνη της το μαχαίρι, αλλά τελικά πήγε την κόρη της στο νοσοκομείο, ενώ δεν κάλεσε ασθενοφόρο για να την παραλάβει. Οι γιατροί προχώρησαν σε κρανιοτομία για να αφαιρέσουν το αιχμηρό αντικείμενο με ασφάλεια.

Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίστηκε σταθερή μετά την επέμβαση, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι η ελαστικότητα του κρανίου της μικρής βοήθησε στην αποφυγή μοιραίων βλαβών.

Ο νευροχειρουργός που συμμετείχε στην επέμβαση υπογράμμισε πως, αν η μητέρα είχε αφαιρέσει μόνη της το μαχαίρι, το παιδί θα κινδύνευε από μαζική αιμορραγία. Η μόνη σωστή κίνηση ήταν η άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο.

Αντιδράσεις και έρευνα

Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «ατύχημα» και δεν διαπίστωσαν καμία εγκληματική πρόθεση.

Το βίντεο προκάλεσε σοκ και οργή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί κατηγόρησαν τη μητέρα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ άλλοι τη συνεχάρησαν που έσπευσε να πάει το παιδί στο νοσοκομείο χωρίς να προσπαθήσει περαιτέρω ενέργειες μόνη της.

