Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο στην Κίνα: Τίγρη σκοτώνει γυναίκα σε πάρκο άγριας ζωής

Τρομακτικό σκηνικό σε πάρκο στην Κίνα, με γυναίκα που κατασπαράχθηκε από τίγρη βγαίνοντας από το αυτοκίνητό της. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο από κάμερες ασφαλείας του Badaling Wildlife World στο Πεκίνο της Κίνας, όπου μια τίγρη κατασπάραξε γυναίκα που βγήκε από το αυτοκίνητό της.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, φαίνεται και ο σύζυγός της που πετάχτηκε αμέσως από τη θέση του συνοδηγού, προσπαθώντας να σώσει την άτυχη γυναίκα.

Η γυναίκα νόμιζε πως είχε βγει από τον περίβολο: Θυσιάστηκε η μητέρα της

Η νεαρή γυναίκα, νομίζοντας ότι η οικογένεια είχε βγει από τον περίβολο, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο. Τότε μια τίγρη την άρπαξε μπροστά στα μάτια των υπολοίπων επιβατών.

Η μητέρα της έτρεξε να βοηθήσει, αλλά δέχθηκε επίθεση από δεύτερη τίγρη και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Η κόρη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το παιδί και ο πατέρας έμειναν στο όχημα.

Οι οδηγίες ασφαλείας που αγνοήθηκαν

Το πάρκο, έκτασης 6.000 στρεμμάτων, απαγορεύει αυστηρά την έξοδο από τα οχήματα. Ωστόσο, η οικογένεια νόμιζε ότι είχε ήδη βγει από τον επικίνδυνο χώρο. Το προσωπικό επενέβη, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον θάνατο.

Νέα περιστατικά με άγριες τίγρεις στην Κίνα

Πρόσφατα, αγρότης στη Χεϊλονγκτζιάνγκ γλίτωσε για λίγο από επίθεση τίγρης της Σιβηρίας, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο ασφαλείας. Το ζώο όρμησε σε σιδερένια πύλη, τραντάζοντας το σπίτι, ενώ ο 74χρονος πρόλαβε να κλείσει την πόρτα του.

Η παρουσία άγριων τίγρεων σε κατοικημένες περιοχές προκαλεί συνεχείς συναγερμούς στις αρχές, που χρησιμοποιούν drones και υπέρυθρες κάμερες για τον εντοπισμό τους. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν στα σπίτια τους μέχρι να ελεγχθεί η κατάσταση.

