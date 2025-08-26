Η χώρα της Ευρώπης που το φιλοδώρημα απαγορεύεται δια ροπάλου

Σε αυτή την χώρα δεν χρειάζεται να μετρήσεις τα ψιλά σου στο τέλος.

Υπάρχουν ένα σωρό άγραφοι κανόνες για το φιλοδώρημα σε ανθρώπους που εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών. Στις ΗΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% επί του ποσού προς πληρωμή. Στη Γαλλία από την άλλη, το φιλοδώρημα αποτελεί περισσότερο προσωπική επιλογή, κανείς δεν το περιμένει υποχρεωτικά, αλλά αν το δώσεις, θα λάβεις ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση αργότερα.

Άγραφοι νόμοι στην Αμερική και στην Ευρώπη υπογραμμίζουν την υποχρέωση να δώσεις φιλοδώρημα στον κουρέα, στον οδηγό ταξί και στον υπάλληλο ντελίβερι, ειδικά αν σε έχουν εξυπηρετήσει όσο καλύτερα μπορούσαν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr