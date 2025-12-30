Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών επέβαινε ως επιβάτης σε μαύρο Lexus, το οποίο συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, στην περιοχή Μακούν.

Ο Άντονι Τζόσουα τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, με πηγές να εκφράζουν φόβους ότι η κατάστασή του είναι πιο επιβαρυμένη απ’ ό,τι αρχικά ανακοινώθηκε, θέτοντας πλέον εν αμφιβόλω το mega-fight των περίπου 100 εκατ. λιρών με τον Τάισον Φιούρι.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών επέβαινε ως επιβάτης σε μαύρο Lexus, το οποίο συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, στην περιοχή Μακούν.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Σίνα Γκάμι και ο Κέβιν Λατίφ Αγιοντέλε, ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες του οχήματος βγήκαν χωρίς τραυματισμούς.

