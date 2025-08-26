Νέα Ζηλανδία: Νέα θεωρία για τον πατέρα που εξαφανίστηκε με τα τρία παιδιά του

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση του Τομ Φίλιπς και των τριών παιδιών του, οι ερευνητές διατυπώνουν μια νέα υπόθεση για το πού μπορεί να βρίσκεται η οικογένεια.

Ο Φίλιπς, ο οποίος δεν είχε τη νόμιμη επιμέλεια των παιδιών του, εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 παίρνοντας μαζί του την 12χρονη Τζέιντα, τον 10χρονο Μάβερικ και την εννιάχρονη Έμπερ. Από τότε υπήρξαν λίγες αναφορές για την οικογένεια, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την τύχη τους.

Η εξαφάνιση ήρθε έπειτα από έντονη διαμάχη με τη μητέρα των παιδιών, την Κατ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Φίλιπς απομακρύνθηκε παίρνοντας τα παιδιά μαζί του. Είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό, το οποίο τότε είχε λήξει μετά από 19 ημέρες. Μετά τη νέα εξαφάνιση εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι πιθανό ο πατέρας να μην έδρασε μόνος. Ο αξιωματικός, Άντριου Σόντερς, δήλωσε ότι η αστυνομία παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τον ίδιο ή με όσους τον βοηθούν: «Ας βρούμε έναν τρόπο να μιλήσουμε και να... βγούμε όλοι με ασφάλεια από αυτή την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Κρις Μπατζ, που έχει επισκεφθεί την περιοχή όπου πιστεύεται ότι κρύβεται ο Φίλιπς, υποστήριξε πως «κάποιος τον έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια». Ο πρώην επιθεωρητής και διαπραγματευτής κρίσεων, Λανς Μπέρντετ, συμμερίζεται αυτή την άποψη, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για μια άγνωστη γυναίκα που ίσως τον συντροφεύει.

«Δεν μπορείς να ζήσεις σχεδόν τέσσερα χρόνια απομονωμένος στη φύση χωρίς καμία βοήθεια. Δεν είναι ταινία, είναι η πραγματικότητα», σχολίασε.

Μια φωτογραφία που ελήφθη το 2023 και φέρεται να απεικονίζει τον Φίλιπς με ένα από τα παιδιά του, τροφοδότησε εκ νέου τα σενάρια, αλλά δεν στάθηκε αρκετή για να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.

Η αδελφή του Φίλιπς, Ρόζι, απηύθυνε πρόσφατα μια συγκινητική έκκληση: «Ίσως να διαβάσεις αυτό το μήνυμα και να σκεφτείς ότι μπορείς να επιστρέψεις σπίτι. Μας λείπεις πολύ και είμαστε εδώ για σένα και τα παιδιά», τόνισε, ζητώντας να μπει τέλος στην αγωνία τόσων χρόνων.

