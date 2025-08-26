Μαρινάκης: «Η κυβέρνηση Τσίπρα αποφυλάκισε 17.000 βαρυποινίτες, φτωχοποίηση επί των ημερών του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατήγγειλε την αποφυλάκιση 17.000 βαρυποινιτών επί κυβέρνησης Τσίπρα και επέκρινε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για «λεφτόδεντρα». Παρουσίασε παράλληλα στοιχεία για την απασχόληση, τον κατώτατο μισθό και τη διαχείριση πλεονασμάτων επί Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα, καταγγέλλοντας την αποφυλάκιση 17.000 βαρυποινιτών, χωρίς εξαιρέσεις για ναρκέμπορους, δολοφόνους ή βιαστές. Τόνισε ότι υπήρχε παρέμβαση του Μαξίμου στη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με δηλώσεις του τότε υπουργού Κοντονή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε επίσης σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των πλεονασμάτων και την οικονομική τους πολιτική, τονίζοντας τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε απασχόληση, κατώτατο μισθό και φορολογικά μέτρα, με έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά.

Αναφορικά με τις οικονομικές πτυχές που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Le Monde, τόνισε:

«Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι κανείς δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα, ούτε οι φτωχοί ούτε οι μεσαίοι ούτε οι πλούσιοι. Όλοι φτωχοποιήθηκαν, πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη, γιατί επέβαλε και αύξησε 30 φόρους. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μειώσει ή καταργήσει 72 φόρους. Επί Μητσοτάκη 500.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειές, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών και πριν τα μνημόνια. Αναλυτικά σας λέω: 3.900.000 οι εργαζόμενοι επί Τσίπρα, 4.400.000 εργαζόμενοι ήδη επί Μητσοτάκη».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ