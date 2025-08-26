Trannos: Μία special συναυλία για τα 5 χρόνια επιτυχιών

Ο Trannos, ο artist που κάθε του τραγούδι «σαρώνει» το Spotify και το YouTube, έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ.

Ο καλλιτέχνης που η νέα γενιά αγαπά κι αποθεώνει σε κάθε του τραγούδι και κάθε του live, γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας κάνοντας την πρώτη του συναυλία σε ανοικτό θέατρο και σίγουρα θα συναρπάσει.

Ο Trannos υπόσχεται μια δυνατή βραδιά με παλμό, γεμάτη με τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του, τα μοναδικά vibes του και το ξεχωριστό στυλ του, σε παραγωγή της Panik Live Productions.

Εισιτήρια:

στο more.com & https://www.more.com/gr-el/tickets/music/trannos-live-sto-beakeio-theatro-peiraia-5-years-anniversary και στα καταστήματα Public.