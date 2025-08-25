Είναι ωφέλιμη η νηστεία; Προσομοίωση δείχνει τι προκαλεί στο σώμα μετά από 24 ώρες (vid)

Η διαλειμματική νηστεία, όπως και άλλες μορφές νηστείας γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς με τον καιρό. Διατροφολόγος εξηγεί πώς μπορεί να ωφελήσει το σώμα, αλλά και γιατί μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Διατροφολόγος μίλησε για το αν η νηστεία είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό, καθώς η τάση αυτή γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση. Η διαλειμματική νηστεία, η εναλλασσόμενη ημερήσια νηστεία και η χρονοπεριορισμένη διατροφή είναι όλες παραλλαγές ενός διατροφικού «ρεύματος» που προωθείται ως μέσο απώλειας βάρους αλλά και ως πηγή απροσδόκητων οφελών για την υγεία.

Αν αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη νηστεία, θα βρει αναφορές σε διαδικασίες όπως η αυτοφαγία και η «βαθιά επανόρθωση» του οργανισμού, με υποστηρικτές να τονίζουν τα υποτιθέμενα οφέλη της.

«Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων» ή υπερβολή;

Πόσο ακριβείς είναι όμως οι ισχυρισμοί ότι η νηστεία λειτουργεί σαν «factory reset» για το σώμα;

Ο διατροφολόγος και ειδικός υγείας Alan Aragon τονίζει ότι η νηστεία είναι «δίκοπο μαχαίρι», καθώς μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες.

Ο ρόλος της αυτοφαγίας

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η αυτοφαγία είναι η φυσική διαδικασία καθαρισμού του οργανισμού που ξεκινά όταν το σώμα στερείται θρεπτικών συστατικών, όπως συμβαίνει κατά τη νηστεία. Αυτό οδηγεί στη διάσπαση και ανακύκλωση γηρασμένων ή κατεστραμμένων κυττάρων.

Ο Aragon διευκρινίζει ότι η αυτοφαγία δεν ενεργοποιείται μόνο μέσω της νηστείας, αλλά και με την άσκηση. «Η αυτοφαγία εμφανίζεται σε θερμιδικό έλλειμμα, είτε υπάρχει νηστεία είτε όχι», ανέφερε. Εξήγησε ότι η άσκηση οδηγεί σε αυτή την κατάσταση χωρίς τα αρνητικά που μπορεί να έχει η παρατεταμένη αποχή από την τροφή.

Οι κίνδυνοι της παρατεταμένης νηστείας

Ο ειδικός προειδοποίησε ότι η υπερβολική νηστεία μπορεί να προκαλέσει «αυτόλυση», δηλαδή εκτεταμένο κυτταρικό θάνατο λόγω πείνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι ωφέλιμη για όλους, αφού η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το ποσοστό λίπους και τη φυσική κατάσταση κάθε ατόμου.

«Βλέπω πολλούς να πιστεύουν ότι η διαλειμματική νηστεία είναι απαραίτητη ή ωφέλιμη ανεξάρτητα από το ποσοστό λίπους τους», σημείωσε. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι σε άτομα με ήδη χαμηλό σωματικό λίπος, η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας.

Ο Aragon καταλήγει ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται στη διατήρηση ενός υγιούς ποσοστού λίπους, στην τακτική σωματική δραστηριότητα και σε μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πολύ πιο αποδοτικοί για την υγεία από την εμμονή στη νηστεία.

