Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα: Τι θα το αντικαταστήσει

Το DAB προσφέρει καλύτερη ακουστική εμπειρία στους επιβάτες, την ίδια ώρα που δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας, κειμένου και γραφικών στο ίδιο εύρος ζώνης.

Το παραδοσιακό ραδιόφωνο τελειώνει και οι οδηγοί υποδέχονται την τεχνολογία DAB, η οποία παίρνει τη θέση της στο ταμπλό.

Για δεκαετίες το ραδιόφωνο συντρόφευε τους οδηγούς. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τη μουσική, τα FM είχαν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των οδηγών. Όμως, η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες και το κλασικό ραδιόφωνο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του.

Στη θέση του έρχεται το DAB, το ψηφιακό ραδιόφωνο που υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ήχου, περισσότερες δυνατότητες και μια εμπειρία πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή των συνδεδεμένων αυτοκινήτων.

