Κίνα: Τρίχρονη πήγε στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι (vid)

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν με επιτυχία το αντικείμενο και η κατάσταση της τρίχρονης χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ένα απίστευτο περιστατικό, που έγινε γρήγορα viral στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, σημειώθηκε στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όταν μια μητέρα μετέφερε την τρίχρονη κόρη της στο νοσοκομείο ενώ στο κεφάλι του παιδιού ήταν καρφωμένο... ένα μαχαίρι.

Το γεγονός έγινε γνωστό στις 15 Αυγούστου, όταν χρήστες του διαδικτύου ανάρτησαν βίντεο από την είσοδο μητέρας και κόρης στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν. Στα πλάνα φαίνεται το κοριτσάκι να περπατά κρατώντας το χέρι της μητέρας του, με έναν γιατρό να τις καθοδηγεί.

