Βόλος: «Τον εξόργισε η προκλητική της συμπεριφορά» δήλωσε ο δικηγόρος του 40χρονου

«Μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος» εμφανίζεται αυτός που έλεγε «δεν μετανιώνω».

Όχι απλά εμφανίζεται τώρα μετανιωμένος, αλλά ο 40χρονος γυναικοκτόνος του Βόλου, τα ρίχνει όλα στην 36χρονη σύζυγο και μητέρα των παιδιών τους, της οποίας «αφαίρεσε» τη ζωή με χτυπήματα με εργαλείο ψησίματος σε καρωτίδα και πλάτη.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας μιλώντας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Star της Κυριακής (24/8), χαρακτήρισε «προκλητική» τη συμπεριφορά της 36χρονης «ενδεχομένως για τον νέο σύντροφο ζωής». Αυτή, όπως είπε ο δικηγόρος του που ανέλαβε να υπερασπιστεί τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο, ήταν που τον εξόργισε.

