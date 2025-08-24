Πάμε στους Χατζηφραγκέτα!

Οι Χατζηφραγκέτα σας περιμένουν, στις 5 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε, για να μην τελειώσει το καλοκαίρι!

Το κρύο στην Ελλάδα δεν φτάνει ποτέ. Ε, κι αν φτάνει, δεν είμαστε στην Ανταρκτική. Εδώ, στα Βαλκάνια, εδώ, σε αυτό το κομμάτι της Μεσογείου, όλα είναι καλοκαίρι, μπίρα, τσίπουρο, πέτρες που δεν ξεχνάνε και τσιμέντα που καίνε και αρνούνται να πωληθούν, μόνο αγοράζουν. Και από τη χώρα κρατήστε την πρωτεύουσα, την Αθήνα. Εξάλλου, η περιφέρεια και τα νησιά είναι ο τόπος των υπηρεσιών, των ανεκπλήρωτων αναγκών και των κακοπληρωμένων εργατών. Εντάξει, και η μεγάλη τσιμεντούπολη τα έχει όλα αυτά, μόνο που εδώ δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο από πόλεμο και θέρος. Τι εννοούμε; Το αρχέγονο, ταυτοτικό, καταστασιακό, τρίπτυχο που για πολλά χρόνια όριζε τη μικρή χώρα μας- θέρος, τρύγος, πόλεμος- σήμερα δεν αγγίζει τους βιαστικούς κατοίκους της μεγαλύτερης πόλης. Ο τρύγος δεν μπορεί να κρεμαστεί και να μαζευτεί στα δορυφορικά πιάτα και στα συρμάτινα σχοινά της μπουγάδας των μπαλκονιών. Σήμερα, στην Αθήνα, ψάχνουμε τον πολιτικό, κοινωνικό, βηματισμό μας, την ένοχη συνείδησή μας και την αγνή ψυχαγωγία, διασκέδασή μας. Κάπου εδώ, ανάμεσα σε λαμαρίνες που καίνε, μνημεία που κλαίνε και εσωτερικούς-εξωτερικούς πολέμους, μπαίνουν οι Χατζηφραγκέτα. Η μπάντα, που μπορεί να παίξει τα πάντα, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, φέρνει τον τσακισμένο ήχο του καλοκαιριού, αυτόν που ταιριάζει τέλεια στον βιαστικό Έλληνα. Σε αυτή τη συναυλία το καλοκαίρι θα ξεκινήσει ξανά!

Χατζηφραγκέτα, έχουν τον ήχο του καλοκαιριού



Τους Χατζηφραγκέτα τους ξέρεις γιατί τους έχεις ακούσει κάπου, κάπως, κάποτε. Το όνομα και μόνο. Περιμένεις, ας πούμε, το λεωφορείο, το 224, για παράδειγμα. Δεν περνάει ποτέ γιατί στην οδό Μπουμπουλίνας παίζουν σκηνικά με τους μπλε και τους αναρχικούς. Σου βγαίνει η κούραση και ψάχνεις τρόπο να φύγεις για να πας σπίτι σου. Πριν ξεκινήσεις το περπάτημα, κοπέλα μιλάει στο κινητό και εσύ ακούς το «κομμένο» διάλογο: στους Χατζηφραγκέτα; […] Ναι, θα φέρω εγώ μπίρες…

Οι τύποι είναι κομμάτι της πόλης και της μαζικής διασκέδασης. Καλή η φάση να τους ακούς στις γνωστές πλατφόρμες παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να τους βλέπεις-ακούς live. Γι’ αυτό φροντίστε να βρεθείτε στην Τεχνόπολη, στις 5 Σεπτεμβρίου. Κι αν δεν θέλετε να πιείτε μπίρα, πάρτε φραπέ, άντε φρέντο εσπρέσο σκέτο σε πλαστικό. Άντε και κανά τσίπουρο σε πλαστικό. Αυτό το «κριτς-κρακ» του πλαστικού, μαζί με τους ήχους της κιθάρας και τις φωνές της μπάνας, είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Οι Χατζηφραγκέτα στη γιορτή τους θέλουν αλάνια, φασαίους, χιπστεράδες, μεσήλικες που δεν ψάχνουν ινσταγραμικές γωνιές, τύπους που κάνουν live αναμετάδοση του live μέσα από το i κινητό τους. Μόνο αντιδραστικούς και όσους κάνουν τους άλλους να θλίβονται δεν θέλουν.

Το «ανεπίσημο» τους ταιριάζει



Και επειδή το φινάλε του καλοκαιριού δεν υπάρχει ουσιαστικά, αλλά μόνο τυπικά και ημερολογιακά, το ανεπίσημο ύφος ταιριάζει (και) σε αυτό το live. Ανατρέχουμε στα αραιά και βασικά λόγια του δελτίου Τύπου, ακούμε ορισμένα κομμάτια του γκρουπ και καταλήγουμε-συμφωνούμε στο εξής για τη συναυαλία της 5ης Σεπτεμβρίου: Ο Πάνος Φραγκιαδάκης και ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης, μαζί με τη μπάντα τους, έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με όλα όσα αγαπάμε: παλιά αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, απροσδόκητες διασκευές και πολύ, πολύ κέφι. Και όσον αφορά τον ήχο τους; Μια έκπληξη που δεν σταματά ποτέ (καλά, όσο διαρκεί η συναυλία). Οι τύποι συνδυάζουν έντεχνο, ροκ, ρεμπέτικο, ρεγκετον και φυσικά όλα αυτά μπολιασμένα με τον χιουμοριστικό στίχο τους. Και όσο εμείς ακούμε σε Spotify, YouTube τα κομμάτια τους, τα φανταζόμαστε να ακούγονται live και λέμε «πάμε στους Χατζηφραγκέτα!»

ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΕΤΑ The Band:

Πάνος Φραγκιαδάκης – φωνή, κιθάρα

Βαγγέλης Χατζηγιάννης – φωνή, κιθάρα

Βασίλης Τσιγκρής – μπάσο

Γιώργος Χριστοδούλου – τύμπανα

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 21:00

Ηχοληψία: Σωτήρης Παπάκος

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

Παραγωγή: Novelvox

