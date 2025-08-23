Η «ενσυνειδητότητα» συναντά την τρίτη ηλικία: Καινοτόμα προγράμματα ψυχολογίας στα ΚΑΠΗ

Σε μια εποχή που οι κοινωνικές σχέσεις δοκιμάζονται και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας συχνά επισκιάζει όσα οι άνθρωποι αυτοί έχουν να προσφέρουν, η ψυχική ενδυνάμωση των μεγαλύτερων γενεών δεν είναι απλώς μια κοινωνική υποχρέωση — είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον

Η τρίτη ηλικία δεν είναι παρελθόν. Είναι παρόν με αξία, εμπειρία και σοφία που μπορούν να στηρίξουν και να εμπνεύσουν όλη την κοινότητα. Σε αυτή τη γενιά οφείλουμε πολλά. Είναι η γενιά που μας μεγάλωσε, που κράτησε ζωντανή την παράδοση, που μετέδωσε αξίες, που στήριξε με τον δικό της τρόπο την κοινωνική συνοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr