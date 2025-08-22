Επιβάτης καταγγέλλει τη Minoan ότι έφυγε αν και έφθασε 5 λεπτά πριν: «Μισή ώρα, λέει ο νόμος» απαντά η εταιρεία

«Οι επιβάτες υποχρεούνται να προσέρχονται στο πλοίο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου».

ΗMinoan Lines υπενθυμίζει στους επιβάτες τι αναφέρει ο Νόμος για την ώρα επιβίβασής τους στο πλοίο, πριν τον απόπλου, με αφορμή καταγγελία που έγινε για περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, παραμονή του Δεκαπενταύστου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του επιβάτη που έγινε στο Zarpanews, αν και έφτασε στην πύλη Ε2 του λιμανιού στις 20:55 (με την αναχώρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 21:00), ο καταπέλτης είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει από τις 20:50, όπως διαπίστωσε ο ίδιος πλησιάζοντας, καθώς είχε οπτική επαφή από το ηλεκτρικό πατίνι με το οποίο κινούνταν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr