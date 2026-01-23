«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ σε γάμους και βαπτίσεις: Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

Πώς οι αυτόματες διασταυρώσεις με το myDATA θα βάζουν τέλος στις αδήλωτες συναλλαγές με μετρητά.

Στην αντεπίθεση κατά της φοροδιαφυγής περνά η ΑΑΔΕ, επεκτείνοντας το «ψηφιακό πελατολόγιο» σε κλάδους με υψηλή εποχικότητα και παραδοσιακή ροπή προς τις συναλλαγές με μετρητά. Αμέσως μετά το Πάσχα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι επιχειρήσεις διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις), τα κτήματα δεξιώσεων, οι εταιρείες catering και τα ιδιωτικά πάρτι.

Το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων

Η ΑΑΔΕ επιταχύνει τις διαδικασίες πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, ενώ εντός του 2026 το μέτρο θα επεκταθεί σε μια ευρεία γκάμα επαγγελματιών.

