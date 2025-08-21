Πράκτορες του FBI και της CIA αποκάλυψαν σε Redditor τα «κρυφά» μυστικά της δουλειάς τους

Χρήστης του Reddit ρώτησε πράκτορες του FBI και της CIA ποια μυστικά μπορούν να μοιραστούν χωρίς να υπάρξει μεγάλο θέμα και οι απαντήσεις τους προκάλεσαν σοκ, καθώς αποκάλυψαν απρόσμενες αλήθειες για τις μυστικές υπηρεσίες.

Όλοι στις ΗΠΑ γνωρίζουν τι είναι το FBI και η CIA, αλλά πόσα πράγματι ξέρουμε για όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες; Χρήστης του Reddit θέλησε να ρωτήσει τους πράκτορες των δύο αυτών υπηρεσιών και ανακάλυψε κάποια απ' τα «μυστικά» τους.

Το ερώτημα που άνοιξε τη συζήτηση ήταν το εξής: «Πράκτορες του FBI/CIA, ποιο είναι αυτό που μπορείτε να μας εκμυστηρευτείτε χωρίς να μας "σκοτώσετε" μετά;» Μερικοί απ' αυτούς απάντησαν κατευθείαν, χωρίς φυσικά να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους. Οι περισσότεροι χρήστες πείστηκαν ότι οι απαντήσεις ήταν αληθινές.

Όταν οι αποστολές σε... στοιχειώνουν και τα «απόρρητα» έγγραφα σε... απογοητεύουν

Μια ιστορία ήρθε από συνάδελφο πρώην υπαλλήλου της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας. Εκείνος την πίεζε να του πει μυστικά, ώσπου μια μέρα αποκάλυψε κάτι συγκλονιστικό: «Στην εκπαίδευση μας δείχνουν βίντεο με πράγματα που ανακαλύψαμε και σταματήσαμε. Δεν κοιμήθηκα σχεδόν δύο εβδομάδες μετά».

Ένας χρήστης σχολίασε: «Με κάνει να αναρωτιέμαι… πόσα φρικτά γεγονότα που θα άλλαζαν τον κόσμο έχουν αποτραπεί χωρίς να το μάθουμε ποτέ;»

Ένας αναλυτής εξήγησε ότι ο χαρακτηρισμός «απόρρητο» δεν αφορά πάντα το περιεχόμενο του εγγράφου, αλλά τον τρόπο που αποκτήθηκε: «Το 85% του απόρρητου υλικού χαρακτηρίζεται έτσι λόγω του τρόπου συλλογής του, όχι επειδή είναι συγκλονιστικό ή χρήσιμο», ανέφερε.

Κάποιος άλλος, που είχε «Top Secret Clearance» στο Ναυτικό, αποκάλυψε: «Ήλπιζα να έχω πρόσβαση σε ενδιαφέροντα πράγματα. Τελικά απογοητεύτηκα. Τεράστιο όγκο υλικού δεν έπρεπε καν να είναι απόρρητος και το περισσότερο είναι απλώς αδιάφορο».

Οι υποθέσεις που τους σημάδεψαν

Ένας Redditor μοιράστηκε την ιστορία ενός μέντορά του που εργαζόταν στο FBI: «Η δουλειά του ήταν να εντοπίζει παιδόφιλους μέσω πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Δεν άντεξε πολύ γιατί επηρέαζε σοβαρά την ψυχική του υγεία».

Κάποιος χρήστης σχολίασε: «Αυτή είναι μια τιμητική αποστολή. Άνθρωποι σαν αυτόν κάνουν τη διαφορά στον κόσμο».

Μια διαφορετική αποκάλυψη ήρθε από κάποιον που υποστήριξε ότι ο προπάππους του ήταν πράκτορας του FBI: «Κάθε φορά που τον ρωτούσαμε για ιστορίες, έλεγε ότι δεσμεύεται από μυστικότητα. Μετά από δέκα χρόνια, η αδελφή μου τον ρώτησε: "Σοβαρά;"». Η απάντηση του θείου ήταν αποστομωτική: «Όχι, απλά δεν θυμάμαι κάτι ενδιαφέρον να έχει συμβεί».

Ίσως λοιπόν το μεγαλύτερο μυστικό όλων είναι ότι… δεν υπάρχουν πραγματικά, μεγάλα, μυστικά...

