Επιχείρηση του ελληνικού FBI σε νησιά για ναρκωτικά και εκβιασμούς – 3 συλλήψεις στην Κεφαλονιά

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στα νησιά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

ΗΚεφαλονιά βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, με έντονη παρουσία αστυνομικών που προκάλεσε ερωτήματα και κινητοποίηση στην τοπική κοινωνία.

H Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει θέσει σε εφαρμογή στοχευμένο σχέδιο για την εξάρθρωση παραβατικών ομάδων, με βασικό στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, που τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως δρούσαν ανεξέλεγκτα στο νησί.

