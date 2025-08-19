Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η τουρίστρια είχε δει την έφηβη να κλέβει το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρήματα και το διαβατήριό της, και να το βάζει στην τσάντα της, πριν την αρπάξει ενστικτωδώς από την κοτσίδα

Μια οργισμένη τουρίστρια από τις ΗΠΑ άρπαξε μια έφηβη «πορτοφολού» από την κοτσίδα της, στην Βενετία, και ορκίστηκε να μην την αφήσει να ξεφύγει, μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία.

Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα την Πέμπτη (14/8) στην περιοχή Santa Maria del Giglio της Βενετίας, δείχνει την οργισμένη Αμερικανίδα τουρίστρια να αρπάζει τα μαλλιά της 14χρονης πριν την οδηγήσει μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr