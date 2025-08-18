Η επιγραφή Hollywood δεν θα υπήρχε σήμερα, αν δεν ήταν ο Άλις Κούπερ

Η επιγραφή Hollywood που μετράει 104 έτη, σώθηκε χάρη σε εκείνον

Η διάσημη επιγραφή Hollywood, που δεσπόζει στο Όρος Λι του Λος Άντζελες, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της αμερικανικής κουλτούρας. Όμως, σε αντίθεση με το σήμερα, η αρχική της χρήση δεν είχε καμία σχέση με τον κινηματογράφο. Για την ακρίβεια λειτουργούσε ως διαφημιστική ταμπέλα, για την προώθηση ενός οικιστικού έργου με την ονομασία Hollywoodland.

Κατασκευασμένη από ξύλο και λαμαρίνα, φωτιζόταν με 4.000 λάμπες, προκειμένου να τραβάει την προσοχή και τα βλέμματα, και προοριζόταν να μείνει στη θέση της για μόλις 18 μήνες. Σκοπός της ουσιαστικά ήταν να προσελκύσει κατοίκους και επενδυτές, και σε καμία περίπτωση να γίνει συνώνυμη με τη βιομηχανία του θεάματος.

