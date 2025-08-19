Midnight Murder Club: Γνωρίστε το «ιδιαίτερο» game που κυκλοφόρησε στο PS5

Το Midnight Murder Club έφτασε στο PlayStation.

Το Midnight Murder Club κυκλοφόρησε επίσημα την 14η Αυγούστου 2025 στο PS5, μετά από πέντε μήνες δοκιμών και Early Access. Πρόκειται για ένα multiplayer παιχνίδι τύπου first-person shooter με στοιχείο party game, όπου οι παίκτες κυνηγούν ο ένας τον άλλον στα σκοτεινά δωμάτια ενός μυστηριώδους αρχοντικού, του Wormwood Manor.

Ο κάθε παίκτης διαθέτει μόνο ένα πιστόλι και έναν φακό, γεγονός που προσθέτει ένταση και ταυτόχρονα χιούμορ, καθώς ο φακός είναι απαραίτητος για να δεις αλλά ταυτόχρονα σε εκθέτει στους αντιπάλους. Η αίσθηση της έντασης ενισχύεται από την δυναμική λειτουργία proximity chat, όπου οι ψίθυροι, οι κραυγές και τα βήματα αποκαλύπτουν τη θέση τόσο του εχθρού όσο και του παίκτη.

Η πλήρης έκδοση του παιχνιδιού συνοδεύεται από τη νέα λειτουργία "Graveyard Shift," που μπορεί να παιχτεί είτε σόλο είτε με φίλο. Σε αυτή τη λειτουργία οι παίκτες πρέπει να βρουν και να καθαρίσουν καταραμένα χρυσά κειμήλια μέσα στο αρχοντικό, ενώ ταυτόχρονα δέχονται επίθεση από διάφορους δαίμονες με ιδιαίτερες δυνάμεις και χαρακτηριστικά.

Εκτός αυτής της λειτουργίας, προστίθεται και το mode "Wildcards," που επιτρέπει κατά τη διάρκεια κάθε γύρου να ενεργοποιούνται ειδικές κάρτες με αποτελέσματα που αλλάζουν ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, από παγίδες μέχρι εκρηκτικούς θανάτους ή αλλαγές στο μέγεθος και την ταχύτητα των χαρακτήρων.

Μία σημαντική καινοτομία είναι το Guest Pass, που επιτρέπει σε όσους φίλους δεν έχουν αγοράσει το παιχνίδι να συμμετέχουν δωρεάν σε μια αναμέτρηση με έναν κάτοχο. Έτσι, μόνο μια αγορά αρκεί για να παίξουν μαζί έως πέντε φίλοι, κάτι που καθιστά το παιχνίδι ακόμα πιο προσιτό και φιλικό για ομαδικό παιχνίδι.

Το Midnight Murder Club από την Velan Studios δημιουργήθηκε με έμφαση στο multiplayer παιχνίδι με φίλους, και η εξέλιξή του μέσα από το Early Access βοήθησε στη βελτίωση και την προσαρμογή του στα αιτήματα της κοινότητας.