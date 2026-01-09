Το Gmail αλλάζει για πάντα, έρχεται το Gmail AI Inbox (vid)

H τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο Gmail

Η Google θα προσφέρει δωρεάν σε όλους τους χρήστες Gmail ορισμένα εργαλεία ΑΙ βασισμένα στο Gemini 3, που προηγουμένως απαιτούσαν συνδρομή Google AI Plus ή Ultra, όπως τα AI Overviews για συνοψίσεις, το Help Me Write για τη δημιουργία/τροποποίηση email από εντολές και Suggested Replies (αναβάθμιση των Smart Replies) που ταιριάζουν στον τόνο και το θέμα της εκάστοτε συνομιλίας.

Το Gmail AI Inbox θα λειτουργεί ως εξατομικευμένη ενημέρωση του χρήστη, φιλτράροντας τα «άχρηστα» mails, αναδεικνύοντας τις εργασίες που έχει να ολοκληρώσει και δίνοντας προτεραιότητα σε σημαντικά. Αυτές οι λειτουργίες τροφοδοτούνται από το Gemini 3 για εξατομίκευση βάσει παλαιότερων emails.

Το σταδιακό rollout της αναβάθμισης αυτής ξεκινά στις ΗΠΑ για προσωπικούς λογαριασμούς, επεκτεινόμενη σε άλλες περιοχές και γλώσσες στο άμεσο μέλλον, με έμφαση στην ιδιωτικότητα καθώς τα δεδομένα μένουν στον έλεγχο του χρήστη και δεν εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ανταποκριθεί σε έρευνες που λένε ότι το 85% των χρηστών προτιμούν εξατομικευμένο AI.