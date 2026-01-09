Η HP παρουσίασε τα πιο ισχυρά gaming laptops της και next gen QD OLED monitors

Η HP παρουσίασε ενδιαφέροντα προϊόντα στη CES 2026

Η HP παρουσίασε στην έκθεση CES 2026 μια σειρά gaming laptops και monitors υπό το ενοποιημένο brand HyperX Omen, ισχυριζόμενη ότι το HyperX Omen Max 16 αποτελεί το ισχυρότερο gaming laptop παγκοσμίως με πλήρως εσωτερική ψύξη, εξοπλισμένο με RTX 5090 24GB GPU, επεξεργαστές Intel ή AMD επόμενης γενιάς, έως 64GB DDR5 RAM και 4TB PCIe 5.0 NVMe αποθηκευτικό μέσο.

Το μοντέλο διαθέτει οθόνη 16-ιντσών OLED 2560x1600 στα 240Hz, πληκτρολόγιο 1000Hz, σύστημα ψύξης με τρεις ανεμιστήρες και Omen AI (λογισμικό που βελτιστοποιεί αυτόματα ρυθμίσεις συστήματος, hardware και παιχνιδιών για ισορροπία απόδοσης, ποιότητας και θορύβου), ενώ συνοδεύεται από φορτιστή 460W GaN που φτάνει στο 50% σε 30 λεπτά.

Το HyperX Omen 16 προσφέρει παρόμοια χαρακτηριστικά σε πιο προσιτή τιμή με GPU RTX 5080 Ti, έως 32GB RAM και 1TB SSD, αλλά με οθόνη στα 165Hz και πληκτρολόγιο 8000Hz polling rate, ενώ όλα τα νέα Omen έχουν μεταβεί στο HyperX branding εδώ και έναν χρόνο.

Παράλληλα, η HP λανσάρει τρία OLED monitors, με κορυφαίο το HyperX Omen OLED 34, ένα 34-ιντσών κυρτό ultrawide προϊόν με ανάλυση 3440x1440 στα 360Hz, V-Stripe QD-OLED πάνελ για πιο καθαρό κείμενο, λιγότερο fringing και καλύτερη χρωματική ακρίβεια, 0.03ms χρόνο απόκρισης, USB-C 100W, KVM switch και 3ετή εγγύηση για burn-in μέσω του OLED CoreProtect.