Και μέσω TikTok θα μεταδίδεται μέρος των αγώνων του φετινού Μουντιάλ

To TikTok στη μετάδοση του Μουντιάλ που θα γίνει φέτος

TikTok και FIFA ανακοίνωσαν συνεργασία που ορίζει την πλατφόρμα ως την "προτιμώμενη”" μέχρι το τέλος του 2026, επιτρέποντας στους media partners της FIFA να μεταδίδουν ζωντανά "μέρη αγώνων" του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, χωρίς όμως να διευκρινίζεται η διάρκεια ή η έκταση αυτών των κλιπ.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να φέρει τους φιλάθλους "πιο κοντά στη δράση", με την μεριά του TikTok να τονίζει ότι το live αθλητικό περιεχόμενο αυξάνει κατά 42% την πιθανότητα θέασης ολόκληρου ενός αγώνα, μετατρέποντας το fandom σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τους ανθρώπους του αθλητισμού και τις εταιρείες.

Η πλατφόρμα θα εμπλουτίσει το περιεχόμενο με φίλτρα, stickers και χαρακτηριστικά gamification, ενώ η FIFA παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένους δημιουργούς σε συνεντεύξεις τύπου και προπονήσεις για παραγωγή μοναδικού υλικού.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε 16 πόλεις σε Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το social media streaming στο ποδόσφαιρο.