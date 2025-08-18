Πίνακας Ouija: Μύθος ή καθρέφτης του ίδιου μας του νου;

Μπορεί ο «πίνακας Ouija» να επικοινωνεί με πνεύματα ή απλώς αποκαλύπτει τους φόβους μας; Δες τι λέει η επιστήμη για τον πιο μυστηριώδες ταμπλό.

Η εικόνα είναι γνώριμη: σκοτεινό δωμάτιο, μερικά αναμμένα κεριά και απόλυτη σιγή. Στο κέντρο, ένα ξύλινο ταμπλό με γράμματα και αριθμούς, και πάνω του μια μικρή planchette που γλιστρά μυστηριωδώς. Είναι σκηνή από θρίλερ; Ίσως. Είναι και η βάση του πιο πολυσυζητημένου μύθου γύρω από την πνευματική επικοινωνία: τον πίνακα Ouija.

Για δεκαετίες, ο πίνακας Ouija αποτέλεσε σύμβολο του υπερφυσικού. Από τον κινηματογράφο μέχρι τις αστικές ιστορίες τρόμου, έχει συνδεθεί με πύλες σε «άλλες διαστάσεις» και ανεξήγητα φαινόμενα. Όμως, μια πρόσφατη έρευνα βάζει τον φόβο στο μικροσκόπιο και αποκαλύπτει μια αλήθεια πιο... γήινη.

Όταν το μυαλό «καλεί» τα φαντάσματα

Σε ένα νυχτερινό πείραμα έξω από ένα ερειπωμένο νοσοκομείο του Ισπανικού Εμφυλίου, 84 άτομα -μισοί σκεπτικιστές, μισοί πιστοί στο παραφυσικό- κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια συνεδρία με πίνακα Ouija. Το σκηνικό, τρομακτικό από μόνο του: εγκαταλελειμμένοι διάδρομοι, ιστορία βουτηγμένη στο αίμα, και σιωπή που σχεδόν... ακούγεται.

Τα αποτελέσματα; Εκείνοι που πίστευαν ήδη στο υπερφυσικό ανέφεραν περίεργες αισθήσεις, ψυχοσωματικό άγχος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «παρουσίες». Οι υπόλοιποι, που προσήλθαν στη διαδικασία, είδαν απλώς... ένα ξύλινο ταμπλό.

Οι επιστήμονες τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα, μακριά από κάθε μυστικισμό: ο πίνακας Ouija δεν ανοίγει καμία πόρτα στον άλλο κόσμο. Αντίθετα, ανοίγει πόρτες στο υποσυνείδητο. Εκεί όπου ο φόβος, η προσδοκία και οι πεποιθήσεις έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο.

Ένας καθρέφτης του εαυτού μας

Ο πίνακας Ouija, λοιπόν, ίσως δεν είναι επικίνδυνος λόγω κάποιας μυστικής δύναμης, αλλά επειδή μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο μας τον φόβο. Λειτουργεί σαν καθρέφτης: δεν δείχνει τι υπάρχει «εκεί έξω», αλλά τι φωλιάζει μέσα μας.

Και ίσως τελικά, αυτή να είναι η πιο ανατριχιαστική αλήθεια απ’ όλες.

