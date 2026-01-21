Εκτροχιασμός Ισπανία: Σερβιτόρος άλλαξε βάρδια και επέζησε της τραγωδίας του 2013

Επέζησε του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος τον Ιούλιο του 2013 επειδή άλλαξε βάρδια.

Το προφίλ, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας της Κυριακής, στην Ισπανία, αποκαλύπτουν όσο περνούν οι ημέρες τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα όχι μόνο άφησε δεκάδες νεκρούς και σοβαρά τραυματίες, αλλά διέλυσε και οικογένειες που ήδη θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους.

Σε μία ωστόσο περίπτωση εστιάζουν τα ισπανικά ΜΜΕ και αφορά σε έναν εργαζόμενο στο ένα από τα μοιραία τρένα που εκτροχιάστηκαν και παραμένει αγνοούμενος με την οικογένειά του να απευθύνει εκκλήσεις για την τύχη του.

