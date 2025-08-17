Η παράξενη ιστορία που συνδέει το Wind of Change των Scorpions με τη CIA

Είναι τελικά προπαγανδιστές του δυτικού κόσμου οι Scorpions;

Το κομμάτι Wind of Change των Scorpions κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1990. Ήταν μια power μπαλάντα, που ξεκινούσε με ένα αθώο, σχεδόν παιδικό σκοπό που σφύριζε ο Κλάους Μάϊνε και κατέληγε σε ένα επικό ρεφρέν που μιλούσε για «δοξασμένες νύχτες» για «τα παιδιά του αύριο» και άλλα τέτοια, που αν δεν είχαν από πίσω ένα μεγαλειώδες κιθαρίστικό solo, θα έμοιαζαν με λεκτικά από προεκλογική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ. Είχε και αναφορές στη Σοβιετική Ένωση (Moskva, Gorky Park) αλλά αυτά δεν τα καταλαβαίναμε ακόμα.

Για όσους πήγαμε σχολείο στα 90s, το Wind of Change ήταν άλλο ένα slow τραγούδι με δυνατές κιθάρες, μια καλή αφορμή για να προσεγγίσουμε το κορίτσι που μας άρεσε και να χορέψουμε αγκαλιά, ή ό,τι κοντινότερο σε αγκαλιά, έστω.

